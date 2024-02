Αχαΐα

Πάτρα - Τροχαίο: Βίντεο από το δυστύχημα με τους νεκρούς νέους (εικόνες)

Ντοκουμέντο από την στιγμή της μοιραίας πρόσκρουσης της μηχανής πάνω στο αυτοκίνητο. Με πράσινο φανάρι πέρασε το δίκυκλο.

Σοκαριστικό είναι το βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα με τους δύο φίλους στην Πάτρα, που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο που δημοσιεύει το Ionian από τη μοιραία σύγκρουση στην Εθνική οδό Πατρών - Αθηνών στο ύψος της Αρέθα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο νέων παιδιών, δείχνει ξεκάθαρα πως έχουν περάσει απόλυτα νόμιμα με πράσινο.

Συγκεκριμένα, στο οπτικό υλικό φαίνεται η μηχανή με τα δύο παιδιά να τρέχει σε ευθεία γραμμή, με μεγάλη ταχύτητα στο ρεύμα προς Πάτρα και να καρφώνεται πάνω στο αυτοκίνητο που έχει στρίψει και έχει φύγει από το φανάρι παρανόμως.

Σήμερα οι κηδείες των δύο νεαρών

Συντρετριμμένοι συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» σήμερα Σάββατο (24/2) στους δύο νέους που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24news, η κηδεία του 20χρονου Γιάννη θα γίνει στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης, ενώ η κηδεία του 21χρονου Γιώργου θα γίνει στις 3.30 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στα Καμίνια.

Μοιραία στάθηκε η βόλτα για τους δύο φίλους το βράδυ της Πέμπτης όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών - Αθηνών στη συμβολή με την Αρέθα και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες οι δύο νεαροί είχαν αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα με αποτέλεσμα να παραβιάσουν ερυθρό σηματοδότη, να συγκρουστούν με ένα άλλο αυτοκίνητο και οι δυο φίλοι να βρουν τραγικό θάνατο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή ενώ οι περαστικοί που περνούσαν από το σημείο αντίκριζαν το σκληρό θέαμα. Στο σημείο της τραγωδίας, έσπευσαν άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όπου παρέλαβαν τα θύματα χωρίς τις αισθήσεις τους.

