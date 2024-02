Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία Ουκρανών στην επέτειο έναρξης του πολέμου (εικόνες)

"Στηρίξτε την Ουκρανία" φώναξαν Ουκρανοί διαδηλωτές το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους, με αφορμή εκδήλωση που διοργανώθηκε για τα δύο χρόνια από την ρωσική εισβολή στη χώρα τους και για τα δέκα χρόνια από την προσάρτηση της Κριμαίας.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες της χώρας τους και πλακάτ κατά του πολέμου και κάλεσαν σε υποστήριξη προς τη χώρα τους, ενώ τραγούδησαν πατριωτικά τραγούδια και έψαλλαν τον εθνικό τους ύμνο.

"Η αλήθεια είναι ότι η ο πόλεμος στην Ουκρανία κρατάει εδώ και δέκα χρόνια, όχι δύο χρόνια. Δύο χρόνια μετράμε από την ημέρα που έγινε εισβολή πλήρους κλίμακας" δήλωσε ο πρόξενος της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη Yvhen Shkvyra και πρόσθεσε: "Σήμερα, βρισκόμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε την ουκρανική κοινότητα, η οποία διοργανώνει αυτή την εκδήλωση για να τραβήξει την προσοχή του κοινού για αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ουκρανία. Για το γεγονός ότι η Ουκρανία πολεμάει, πολεμάει κάθε μέρα και προσπαθεί να αντισταθεί σε έναν ύπουλο και αιματηρό πόλεμο, που ξεκίνησε η Ρωσία εναντίον του λαού μας και του κράτους μας".

"Επίσης, θέλουμε να ζητήσουμε την υποστήριξη από τους φίλους μας, από την Ελλάδα που μας στηρίζει διαχρονικά και με την οποία μας συνδέουν ιστορικοί δεσμοί" πρόσθεσε ο ουκρανός πρόξενος.

Ο κ. Shkvyra ευχαρίστησε επίσης τους εκπροσώπους των αρχών, αλλά και των ξένων διπλωματικών αρχών στην πόλη, των Ηνωμένων Πολιτειών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Αλβανίας και της Βουλγαρίας για την υποστήριξη προς τη χώρας του.

Τις εκδηλώσεις υποστήριξης προς την Ουκρανία διοργανώνουν το Προξενείο της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη, το Σωματείο «Ουκράνο-Ελληνική Πρωτοβουλία», η "Ένωση των Ελλήνων της Ουκρανίας στην Ελλάδα" και η "Πρωτοβουλία Πολιτών Θεσσαλονίκης Ενάντια στην Εισβολή".

Δηλώσεις Στ. Αγγελούδη, επισήμων, κινήσεων αλληλεγγύης

"Είναι μια μέρα θλίψης, περισυλλογής και αναστοχασμου, η Ευρώπη βιώνει μετα το Β' ΠΠ ξανά την ιστορία ενός πολέμου και μάλιστα στην καρδιά της" τόνισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελουδης και πρόσθεσε: "Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ζητήσουμε όλα τα κράτη της Ευρώπης και όλου του κόσμου να σταματήσει αυτή η άδικη εισβολή και να επανέλθει η ειρήνη σε αυτή τη φιλική χώρα, την Ουκρανία".

"Ανήκετε στην Ευρώπη και θα σας υποστηρίξουμε όσο καιρό κι αν χρειαστεί" είπε, εκπροσωπώντας τους παριστάμενους διπλωμάτες και απευθυνόμενη προς τους Ουκρανούς διαδηλωτές, η γενική πρόξενος της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, Σίβυλλα Μπέντικ.

"Γεννήθηκα στη Μαριούπολη, κατάστρεψαν τα κτίρια μας και όχι μόνο τα δικά μας, τα ελληνικά" τόνισε η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ουκρανίας στην Ελλάδα Αλέξανδρα Προτσένκο- Πιτσατζή και πρόσθεσε:

"Εμείς δεν πιστεύαμε ότι σλαβική χώρα θα πάει να καταστρέψει άλλη σλαβική χώρα".

Για "απρόκλητη εισβολή σε μια ανεξάρτητη χωρα" και για "πισώπλατη μαχαίρια ενάντια στην Ουκρανία, στην Ευρώπη, στον ΟΗΕ και στο Διεθνές Δίκαιο" έκανε λόγο, αναφερόμενος στη ρωσική εισβολή, ο εκπρόσωπος της "Πρωτοβουλίας Πολιτών Θεσσαλονίκης ενάντια στην Εισβολή", Παρασκευάς Παρασκευόπουλος , τονίζοντας ότι χιλιάδες είναι οι νεκροί και εκατομμύρια οι πρόσφυγες του συνεχιζόμενου πολέμου.

"Η συμπαράσταση μας προς την Ουκρανία πρέπει να είναι έμπρακτη και ολόψυχη" συμπλήρωσε άλλος εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας, ο εκδότης Πέτρος Παπασαραντόπουλος.

Στις τέσσερεις και μισή το απόγευμα έχει προγραμματιστεί επιμνημόσυνη δέηση, στον μητροπολιτικό ναό του Γρηγορίου του Παλαμά, για τα θύματα του πολέμου.

