Χανιά: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες έξω από σούπερ μαρκέτ (βίντεο)

Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βρυσών Αποκορώνου στα Χανιά, όταν περίπου στις 12:30 – δέχθηκε κλήση για εκδήλωση πυρκαγιάς σε ένα αυτοκίνητο στην Πλάκα Αποκορώνου.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερεις πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο στο οποίο είχε εκδηλωθεί η φωτιά ήταν έξω από επιχείρηση super market.

Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών οι φλόγες πολύ γρήγορα τύλιξαν το αυτοκίνητο το οποίο έγινε – στην κυριολεξία – παρανάλωμα του πυρός και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.

