Μαγνησία

Βόλος: Τροχαίο δυστύχημα – Νεκρός 26χρονος δικυκλιστής (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς έγινε η μοιραία εκτροπή του οχήματός του από την άσφαλτο και η σύγκρουση με τις οδικές μπάρες.

-

Ένα τροχαίο δυστύχημα υπό φρικτές συνθήκες σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, λίγο μετά τις 17.30 στη Μαγνησία, και συγκεκριμένα στην Επαρχιακή Οδό Βόλου - Σέσκλου. Σύμφωνα την ενημερωτική ιστοσελίδα του Βόλου TheNewspaper.gr , μοτοσικλέτα η οποία κινείτο επί της οδού αυτής εξετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες της πορείας της, με αποτέλεσμα ο οδηγός της να εκτιναχθεί στις μπάρες του δρόμου και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έφτασε στο σημείο. Το πλήρωμα απλώς διαπίστωσε ότι ο 26χρονος άνδρας που οδηγούσε τη μηχανή, ήταν ήδη νεκρός.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Βόλου.

Διαβάστε ακόμη:

Ιωάννινα: Μυστήριο με νεκρό 30χρονο σε ξενοδοχείο

Πανσέληνος: Το “Φεγγάρι του Χιονιού” στην Ακρόπολη (εικόνες)

Τραμπ για πρίγκιπα Χάρι: Πρόδωσε την Βασίλισσα