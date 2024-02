Έβρος

Έβρος: Διακινητής μεταναστών έτρεχε σαν τρελός και εισέβαλε σε αυλή σπιτιού (εικόνες)

Πώς η απόφαση του διακινητή να διαφύγει με κάθε τρόπο τον αστυνομικό έλεγχο, τον οδήγησε να... προσγειωθεί σε ιδιωτικό χώρο.

Η εισβολή σε… αυλή σπιτιού στο χωριό Νεοχώρι κοντά στην Ορεστιάδα, ήταν η κατάληξη εκτροπής και τροχαίου ατυχήματος που προκάλεσε οδηγός διακινητής μεταναστών χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα στην περιοχή του Έβρου, ο οποίος φέρεται να ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα για να διαφύγει με κάθε τρόπο τον αστυνομικό έλεγχο.

Οι αρχές εκτιμούν ότι τη συγκεκριμένη στιγμή ο οδηγός στο πλαίσιο της διακίνησης, μετέφερε μετανάστες μέσα στο όχημά του, το οποίο ακολουθείτο από περιπολικό.

Ο διακινητής έχασε τον έλεγχο βγαίνοντας από τον χωματόδρομο που ενώνει τα χωριά Στέρνα και Νεοχώρι, και κατέληξε να προσκρούει σε αγροτικά μηχανήματα μέσα σε αυλή σπιτιού. Τραυματισμοί δεν καταγράφηκαν.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της Θράκης thrakinea.gr το ίδιο σημείο έχει σημειωθεί τροχαίο ατύχημα και στο παρελθόν, και πάλι με αυτοκίνητο που οδηγούσε διακινητής. Όπως είναι γνωστό, στην περιοχή το φαινόμενο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων από διακινητές μεταναστών χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα οι οποίοι τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες για να αποφύγουν τη σύλληψη των ιδίων και των επιβατών τους, είναι ιδιαίτερα συχνό.

