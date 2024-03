Ηράκλειο

Ηράκλειο – Τροχαίο: Μεθυσμένος χτύπησε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε

Πώς συνέβη το ατύχημα σε δρόμο της Κρήτης. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο οδηγός του αυτοκινήτου.

(Εικόνα: αρχείου)

Ένα τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε στο Ηράκλειο, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.

Σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα της Κρήτης cretapost.gr , όλα συνέβησαν την Πέμπτη και ώρα περίπου 18.30, όταν ένας 24χρονος οδηγός αυτοκινήτου συγκρούστηκε με μία μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 36χρονος άνδρας.

Ο 24χρονος, αμέσως μετά τη σύγκρουση εγκατέλειψε αιμόφυρτο τον 36χρονο και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άτυχο άνδρα και τον διακόμισε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου εκτός κινδύνου ζωής αλλά με σοβαρά τραύματα.

Την ίδια ώρα, άνδρες της Τροχαίας αναζήτησαν και τελικά εντόπισαν τον ασυνείδητο οδηγό που εγκατέλειψε το θύμα του τροχαίου.

Τον βρήκαν στην περιοχή της Καλλιθέας Ηρακλείου και διαπίστωσαν πως το αυτοκίνητό του είχε υποστεί μηχανική βλάβη εξαιτίας του ατυχήματος. Παράλληλα, οι αρχές τον υπέβαλαν σε αλκοτέστ και είδαν πως ο 24χρονος ήταν μεθυσμένος, ενώ δεν είχε ούτε και άδεια οδήγησης.

Το αποτέλεσμα ήταν να τον συλλάβουν και πλέον ο νεαρός βρίσκεται αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη.

