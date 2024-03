Αχαΐα

Κακοκαιρία - Οδοντωτός: Ακύρωση δρομολογίων

Ποιες καιρικές συνθήκες επέβαλαν, για άλλη μια φορά, τη διακοπή λειτουργίας των συρμών.

(εικόνα αρχείου)

Διακόπηκαν για ακόμα μία φορά τα δρομολόγια του Οδοντωτού Τρένου στην Αχαΐα εξαιτίας των δυσχερών καιρικών συνθηκών. Όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train,

Τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών του Οδοντωτού 1330 (Διακοπτό – Καλάβρυτα) και 1331 (Καλάβρυτα – Διακοπτό), δε θα πραγματοποιηθούν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. — Hellenic Train (@HellenicTrain) March 1, 2024

«Τα δρομολόγια διακόπηκαν ύστερα από εντολή του διαχειριστή υποδομής (Ο.Σ.Ε.) μέχρι νεωτέρας, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων».

Υπενθυμίζεται ότι μόλις την περασμένη Δευτέρα είχαν διακοπεί ξανά τα δρομολόγια, ύστερα από την ακινητοποίηση συρμού στη γραμμή εξαιτίας κατολισθήσεων στον Βουραϊκό ποταμό. Στο συρμό είχαν επιβιβαστεί 90 άτομα, τα οποία είχαν εγκλωβιστεί για περίπου τρεις ώρες. Αρχικά οι επιβάτες είχαν μεταφερθεί στον σταθμό Νιάματα προκειμένου να τους παραλάβουν λεωφορεία, κάτι το οποίο δεν είχε καταστεί εφικτό, αφού δεν ήταν δυνατή η προσέγγιση στο σημείο ούτε με οδικά μέσα.

Τελικώς είχε καθαριστεί η γραμμή και η αμαξοστοιχία 1330 είχε επιστρέψει με ασφάλεια στο Διακοφτό.

