Καλάβρυτα: Κατολισθήσεις στον Οδοντωτό - Ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες

Πώς θα μετακινηθούν οι δεκάδες επιβάτες που εγκλωβίστηκαν λόγω της κακοκαιρίας.

Περιπέτεια για επιβάτες στην περιοχή των Καλαβρύτων που εγκλωβίστηκαν στο δρομολόγιο του Οδοντωτού σιδηροδρόμου.

Ο συρμός σταμάτησε εξαιτίας κατολισθήσεων στον Βουραϊκό που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία στην περιοχή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους και αναμένεται να επιχειρήσουν μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ,για την απομάκρυνση χωμάτων και πετρών που έχουν κατολισθήσει.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ώστε να παράσχουν βοήθεια σε περίπτωση που χρειαστεί, ενώ οι επιβάτες αναμένεται να μεταφερθούν με λεωφορεία.

Η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

"Διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Διακοπτό - Καλάβρυτα λόγω κατολίσθησης εξαιτίας έντονων καιρικών φαινομένων. Η αμαξοστοιχία 1330 αναμένει στον σταθμό Νιάματα και οι επιβάτες θα εξυπηρετηθούν με λεωφορεία. Το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1331 θα υποκατασταθεί επίσης με λεωφορείο".

