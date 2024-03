Θεσσαλονίκη

Κακοκαιρία - Κατερίνη: Πλημμύρισε η παραλία - Απροσπέλαστοι οι δρόμοι (βίντεο)

Η Τροχαία έχει απαγορεύσει την κίνηση των οχημάτων στους δρόμους που έχουν πλημμυρίσει.

Πλημμύρισε η Παραλία Κατερίνης. Από τις 10 το πρωί οι δρόμοι Ρήγα Φερραίου, λεωφόρος Στρατού και Βασιλέως Παύλου έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με αποτέλεσμα να παραμένουν απροσπέλαστοι. Κάτοικοι και επιχειρηματίες του οικισμού παρακολουθούν με αγωνία το καιρικό φαινόμενο ελπίζοντας να μην υπάρξει επιδείνωση. Η Τροχαία έχει απαγορεύσει την κίνηση των οχημάτων στους δρόμους που έχουν πλημμυρίσει.

Στην Ημαθία σε δύο αγροτικούς δρόμους έχει κλείσει η ιρλανδική διάβαση και από τις 9 το πρωί είναι απροσπέλαστοι. Η ιρλανδική διάβαση στον αγροτικό δρόμο Βέροιας – Λαζοχώρι και η διάβαση Μακροχώρι – Ταγαροχώρι καθώς έχει ανέβει επικίνδυνα η στάθμη του Τριπόταμου.

