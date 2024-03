Θεσπρωτία

Ηγουμενίτσα: Νταλίκα μετέφερε μετανάστες και τσιγάρα παράνομα (εικόνες)

Κρυμμένοι μέσα στην νταλίκα ήταν τέσσερις άνθρωποι, ενώ στο χώρο βρέθηκαν και παράνομα τσιγάρα.

Στη σύλληψη τεσσάρων αλλοδαπών ηλικίας 30, 18, 24 και 47 ετών, προέβησαν τις βραδινές ώρες χθες, τα στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών/Ομάδας Κ9 της Λιμενικής Αρχής της Ηγουμενίτσας, με τη συνδρομή των στελεχών του Γραφείου Ασφάλειας, καθώς και υπαλλήλου ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας του λιμανιού στην Ηγουμενίτσα.

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην πύλη του λιμένα εξωτερικού της Ηγουμενίτσας σε φορτηγό όχημα (τράκτορας) με επικαθήμενο, με οδηγό τον 30χρονο, διαπιστώθηκε η ύπαρξη τριών ακόμα αλλοδαπών, οι οποίοι ήταν κρυμμένοι εντός του επικαθήμενου.

Επιπρόσθετα, εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένη, στα πλαϊνά τοιχώματα της καμπίνας του τράκτορα, συνολική ποσότητα εξακοσίων πενήντα οκτώ πακέτων (658) τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης, με σκοπό ο 30χρονος οδηγός να τα μεταφέρει παράνομα στο εξωτερικό, μαζί με τα τους υπόλοιπους αλλοδαπούς.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το φορτηγό όχημα με το επικαθήμενο, καθώς και τα ανευρεθέντα τσιγάρα, τα οποία πρόκειται να παραδοθούν στο Τελωνείο Ηγουμενίτσας.

