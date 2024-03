Λάρισα

Λάρισα: Άνδρας συνελήφθη για τραυματισμό της συντρόφου του

Πώς συνέβη το βίαιο περιστατικό σε βάρος της κοπέλας. Ποια η συμβολή των γειτόνων για την αποφυγή χειρότερης έκβασης.

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται 25χρονος από τη Λάρισα, μετανάστης πολίτης Αλβανίας, ο οποίος αργά το απόγευμα της Παρασκευής φέρεται να επιτέθηκε στην 35χρονη σύντροφό του, επίσης μετανάστρια πολίτη Μολδαβίας, και να την τραυμάτισε σοβαρά στο κεφάλι.

Το συμβάν σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της Λάρισας onlarissa.gr , συνέβη στην κατοικία της κοπέλας στη συνοικία «Ιπποκράτης».

Σύμφωνα με τη δικογραφία ο δράστης εισήλθε στο σπίτι από ανοιχτή μπαλκονόπορτα και επιτέθηκε στην 35χρονη, με αποτέλεσμα αυτή να χτυπήσει στο κεφάλι και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Γείτονες που άκουσαν φωνές κάλεσαν την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο. Ακολούθως, ο 25χρονος εξαφανίστηκε για να εντοπιστεί από αστυνομικούς το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή της Καρδίτσας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

