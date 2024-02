Παράξενα

Καρδίτσα: Έκλεψε αυτοκίνητο και παρέσυρε τον ιδιοκτήτη του

Ο δράστης αφού χτύπησε τον ιδιοκτήτη, τον τραυμάτισε με το κλεμμένο αυτοκίνητο.

Συνελήφθη, την Παρασκευή (23-02-2024) το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Παλαμά Καρδίτσας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σοφάδων, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και κλοπή τροχοφόρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία ημεδαπού άνδρα, το πρωί της Παρασκευής, ο δράστης τον προσέγγισε κατά τη στιγμή που επιβιβαζόταν στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του, έξω από την οικία του στους Σοφάδες και χρησιμοποιώντας σωματική βία, τον απώθησε και τον έριξε στο έδαφος. Ακολούθως, ο δράστης επιβιβάστηκε στο όχημα και ανέπτυξε ταχύτητα, παρασύροντας ταυτόχρονα τον παθόντα, κατά την προσπάθειά του να τον αποτρέψει.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό του αυτοκινήτου. Στη θέα των αστυνομικών, ο δράστης ανέπτυξε ταχύτητα, κινούμενος και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, επιχειρώντας να διαφύγει. Ωστόσο, ο δράστης ακινητοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Παλαμά, ενώ προηγουμένως είχε επιχειρήσει να διαφύγει και πεζός.

Στο εσωτερικό του οχήματος, ο παθών κατήγγειλε ότι είχε ένα κινητό τηλέφωνο, στο οποίο είχε τοποθετήσει ένα χαρτονόμισμα των -50- ευρώ, τα οποία δεν ανευρέθηκαν.

Ο παθών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και εξήλθε.

