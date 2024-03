Χανιά

Χανιά: Τι είπαν στον ανακριτή οι δύο κτηνοτρόφοι για τη μεγάλη φωτιά

Το κατώφλι του ανακριτή πέρασαν οι δύο κτηνοτρόφοι που συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τη φωτιά στον Κάνδανο Χανίων. Ποιοι ακόμα αναζητούνται.

Το κατώφλι του ανακριτή πέρασαν το πρωί της Δευτέρας οι δύο κτηνοτρόφοι που συνελήφθησαν από στελέχη του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στον Κάνδανο Χανίων.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, οι αρχές οι αρχές αναζητούν τρία ακόμα άτομα, ως ύποπτα, για την καταστροφική φωτιά. Οι δύο άντρες από την πρώτη στιγμή δήλωναν ότι είναι αθώοι, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε πως την ώρα που προκλήθηκε η πυρκαγιά εκείνη την ώρα εργάζονταν.

Το χρονικό της φωτιάς

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης όταν η φωτιά ξέσπασε σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Τεμένια – Κακοδίκι του δήμου Καντάνου – Σελίνου στο νομό Χανίων.

Οι ισχυροί άνεμοι έκαναν την πυρκαγιά να πάρει γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις ενώ στο σημείο επιχείρησαν 30 οχήματα με 90 πυροσβέστες, δύο εθελοντικές ομάδες και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Μάλιστα, η μάχη με τις φλόγες ήταν ολονύχτια ενώ τέθηκε υπό μερικό έλεγχο το πρωί της Παρασκευής.

