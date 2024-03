Αργολίδα

Άργος: Προφυλακιστέος ο 34χρονος που χτύπησε άγρια την σύζυγό του

Τον δρόμο για την φυλακή βλέπει ο 34χρονος. Τι υποστήριξε ο άνδρας στο δικαστήριο.

Στη φυλακή από τα δικαστήρια Ναυπλίου οδηγείται ο 34χρονος που χτύπησε την σύζυγό του στο Άργος με σίδερο και στη συνέχεια την περιέλουσε με χλωρίνη, προκαλώντας της βαριές σωματικές βλάβες.

Ο δράστης από την πρώτη στιγμή αρνείται όλες τις κατηγορίες σε βάρος του, υποστηρίζοντας ότι λατρεύει την σύζυγό του, ενώ μιλώντας δημόσια ζήτησε συγγνώμη «σε όλες τις γυναίκες του κόσμου και στη γυναίκα μου».

Τα λεγόμενά του ωστόσο δεν έπεισαν τον εισαγγελέα που διέταξε την προσωρινή κράτησή του για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης προκάλεσε μεθοδευμένα έντονο σωματικό πόνο και εξάντληση στο θύμα του, προκαλώντας επικίνδυνες σωματικές βλάβες, ενώ προέβη και σε γενετήσιες πράξεις.

