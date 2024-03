Αργολίδα

Άργος - 32χρονη: Πριν δύο βδομάδες με είχε πάει στον Ισθμό για να με πετάξει (βίντεο)

Η 32χρονη περιέγραψε τα όσα βίωσε στα χέρια στου 34χρονου σύζυγου της, ο οποίος προφυλακίστηκε.

Συγκλονίζουν τα όσα δήλωσεη η 32χρονη γυναίκα την οπο φέρεται να χτύπησε με σίδερο και να περιέλουσε με χλωρίνη ο 34χρονος σύζυγός της.

Μιλώντας στην κάμερα των Αργολικών Ειδήσεων το πρωί της Τρίτης 5 Μαρτίου έξω από τα δικαστήρια Ναυπλίου περιέγραψε τα όσα βίωσε στα χέρια του 34χρονου άντρα της αναφέροντας:

«Σηκώθηκε 3 η ώρα, εγώ κοιμόμουν και με ξύπνησε. Είχε τόσα νεύρα, είχε ιδρώσει ολόκληρος και μου λέει “Σήκω, προχώρα στο μπάνιο. Αυτό το μπάνιο θα το θυμάσαι μια ζωή, εκεί θα χύσεις αίμα”.

Μου πέταξε όλα τα υγρά, ό,τι είχε μέσα στο μπάνιο, κρεμοσάπουνα, γάλατα, μουστάρδες, χλωρίνη, υγρό πλυντηρίου. Είχε πάρει το μαχαίρι μαζί του. Είχε πάρει δυο μαξιλαροθήκες, τη μια τη βούτηξε στη λεκάνη.

Μου την έβαλε στο στόμα, μου έβαλε και το κεφάλι στη λεκάνη. Μετά μου έβαλε τη μαξιλαροθήκη στον λαιμό. Με έπνιγε… Μου έβαλε και το μαχαίρι στον λαιμό… Μου τραβούσε τα μαλλιά, με χτυπούσε στον καθρέφτη… Μου έλεγε “Κοίτα πώς είσαι ποιος θα σε πάρει».

Όπως περιέγραψε, ο σύζυγός της τη χτύπησε με το σίδερο στο πρόσωπο, την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει και την κακοποίησε σεξουαλικά με το κινητό της, το οποίο το είχε σπάσει λίγο νωρίτερα: «Μετά μου έβαλε τη λωρίδα του παντελονιού στον λαιμό… Μου είπε “Θα σε σκοτώσω!”. Πήρε το σίδερο και μου το κοπάνησε στο πρόσωπο. Το ψωμί το βούτηξε σε νερό με χλωρίνη, μου το πέταξε στο πρόσωπο. Μου το έβαλε και κάτω… Μετά με έπλυνε να μην πάθω εγκαύματα. “Πλύσου γρήγορα μη καείς. Το μυαλό σου δε θα το πειράξω γιατί το θέλω για τα παιδιά μου. Θα σου πειράξω τα μάτια”, μου είπε. Άρχισε τα ίδια μέσα στο αμάξι. “Ό,τι σου έκανα το έκανα για καλό, ένα μάθημα της έδωσα. Το έκανα από αγάπη”, έλεγε. Πριν δύο βδομάδες με είχε πάει στον Ισθμό για να με πετάξει».

Ο δράστης από την πρώτη στιγμή αρνείται όλες τις κατηγορίες σε βάρος του, υποστηρίζοντας ότι λατρεύει την σύζυγό του, ενώ μιλώντας δημόσια ζήτησε συγγνώμη «σε όλες τις γυναίκες του κόσμου και στη γυναίκα μου».

Τα λεγόμενά του ωστόσο δεν έπεισαν τον εισαγγελέα που διέταξε την προσωρινή κράτησή του για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

