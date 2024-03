Πιερία

Κακοκαιρία - Πιερία: Πάνω από 300 ζώα πνίγηκαν μέσα σε στάβλο (βίντεο)

Κραυγή απόγνωση από τον κτηνοτρόφο, που είδε μέσα σε λίγη ώρα να χάνεται το κοπάδι του.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τετάρτη ο Δημήτρης Ζώβληκας, κτηνοτρόφος στην Πιερία που «χτυπήθηκε» έντονα από την κακοκαιρία.

Όπως περιέγραψε στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασοπούλου, «Φύγαμε από τον στάβλο στις 21:30 το βράδυ και στις 23:00 γύρισα και βρήκα την πόρτα ανοιχτή και δεν πίστευα αυτό που αντίκρυσα… Το νερό ήταν πάνω από 1,5 μέτρο!».

Ο κτηνοτρόφος είπε ότι ήδη έχει εντοπίσει νεκρά περισσότερα από 300 αρνιά και πρόβατα του και πως «βρίσκουμε συνέχεια νεκρά ζώα, ενώ χάθηκαν και ζωοτροφές μεγάλης αξίας. Στο ένα κοπάδι, τα ζώα όλα είναι εισαγωγής και κοστίζει 1.400 ευρώ το καθένα. Πολλά ζώα είναι μέσα στο κρύο και στις λάσπες για πολλές ώρες, θα πάθουν πνευμονία και θα πεθάνουν και αυτά. Πολλά ζώα ήταν σε περίοδο αναπαραγωγής».

Ο κ. Ζώβληκας είπε ότι πάλι το 2017 είχε υποστεί ανάλογη ζημία, αλλά τότε είχε χάσει 100 ζώα, ενώ τόνισε ότι «δεν ξέρω αν έχω την δύναμη να συνεχίσω και να χτίσω πάλι από την αρχή, γιατί δεν υπάρχει και βοήθεια από το Κράτος».

Ως προς τους λόγους της καταστροφής, είπε ότι «Τα ακάθαρτα αυλάκια δεν μπόρεσαν να τραβήξουν το νερό της βροχής και το νερό γύρισε στον στάβλο και έπνιξε τα ζώα».

