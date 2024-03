Κέρκυρα

Κέρκυρα: Είχε στο σπίτι του ναρκωτικά και αναβολικά (εικόνες)

Ένας νεαρός συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών και αναβολικών, τα οποία είχε στο σπίτι του.

Συνελήφθη, την Τετάρτη (06.03.2024), το απόγευμα, στην Κέρκυρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας, 29χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και αναβολικών σκευασμάτων.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ο 29χρονος εντοπίσθηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη, καθώς στην κατοχή του και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, σε περιοχή περιφερειακά της πόλης της Κέρκυρας, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

34 γραμμάρια κοκαΐνης,

22,8 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης,

27 φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων,

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των 26.200 ευρώ και

1 κινητό τηλέφωνο.

Προανάκριση για την υπόθεση, πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας, στο πλαίσιο της οποίας κατασχέθηκαν επιπλέον, 1 ι.χ.ε. αυτοκίνητο και -1- μοτοσυκλέτα, ως μέσα διευκόλυνσης για τη διακίνηση των παράνομων ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

