Θεσσαλονίκη

Επίθεση κατά τρανς: Δικάζονται τη Δευτέρα οι ενήλικοι συλληφθέντες - Συγκέντρωση διαμαρτυρίας το απόγευμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γενική καταδίκη του περιστατικού από αυτοδιοικητικούς και πολιτικούς φορείς. Έντονη και η κινητοποίηση των πολιτών.

-

Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η τρανσφοβική επίθεση η οποία έλαβε χώρα το Σάββατο τη νύχτα στη Θεσσαλονίκη στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην πολη Βαγγέλης Κοκολάκος, από τους 21 συλληφθέντες οι 9 ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση με προφορική εντολή του Εισαγγελέα και οι 9 ενήλικες μετήχθησαν το μεσημέρι της Κυριακής στην Εισαγγελία προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται. Παραμένει άγνωστο το τι ισχυρίστηκαν οι συλληφθέντες προκειμένου να απολογηθούν.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν τη Δευτέρα με τη διαδικασία του αυτοφώρου και μέχρι τότε θα παραμείνουν κρατούμενοι. Εις βάρος και των 21 νεαρών ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για εξύβριση κατά συρροή με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, ενώ εις βάρος των 2 από αυτούς ασκήθηκε δίωξη και για απόπειρα απλής σωματικής βλάβης με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Οι ανήλικοι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων.

Στην πόλη και μάλιστα στο συγκεκριμένο σημείο, το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 19.00 πρόκειται να πραγματοποηθεί συγκέντρωση η οποία, σύμφωνα με την αφίσα η οποία κυκλοφόρησε, θα έχει ως στόχο τη διαμαρτυρία ενάντια στην ομοτρανσφοβία. «Να αντιστρέψουμε το φόβο», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Η σχετική ανακοίνωση τονίζει:

«Χτες το βράδυ δύο αδέρφια μας, δύο κουήρ υποκείμενα, ενώ έκαναν τη βόλτα τους στο πιο κεντρικό σημείου της Θεσσαλονίκης, δέχτηκαν επίθεση από όχλο άνω των 150 ατόμων. Τα άτομα αυτά ήταν κυρίως ανήλικα αγόρια που αράζουν στο σημείο. Ούτε οργανωμένοι φασίστες, ούτε οπαδοί. Το περιστατικό δείχνει ξεκάθαρα το ποσό βαθιά έχει σαπίσει ο κορμός της ελληνικής κοινωνίας. Τα παιδιά αυτά δεν έδρασαν μόνα τους. Οπλίστηκαν από τις ομοτρανσφοβικές απόψεις που αναπαράγονται στα σπίτια τους, στην τηλεόραση και το ίντερνετ. Κι έδρασαν αυτό τον τρόπο αντανακλαστικά, όχι οργανωμένα. Τις ημέρες του φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και λίγες εβδομάδες πριν το Europride. Εμείς κατηγορούμε ευθέως κάθε άτομο που συμμετείχε σε αυτό το σκηνικό. Ενήλικο η ανήλικο. Οι μέρες που μας τραμπουκίζατε έχουν περάσει. Τώρα ο φόβος αλλάζει πλευρά. Κατηγορούμε επιπλέον κάθε δημόσιο πρόσωπο, κάθε βουλευτή, κάθε δημοσιογράφο ή πανελίστα, κάθε σελέμπριτι και κάθε ιερέα που με αφορμή την ψήφιση του ομόφυλου γάμου χλεύασε εμάς, τις ταυτότητες μας, τις ζωές μας και τις αδερφές μας. Απόψε στις 19.00 συγκέντρωση στο σημείο του περιστατικού (Πλατεία Αριστοτέλους με Λεωφόρο Νίκης). Έχουμε μόνο το ένα το άλλο».

Ενέργειες της ΕΛΑΣ

Ανακοίνωση με τον τίτλο «Ενέργειες αστυνομικών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, σχετικά με εν εξελίξει επεισόδιο που λάμβανε χώρα στην Πλατεία Αριστοτέλους βραδινές ώρες το Σάββατο 09.03 και οδήγησε στη σύλληψη 21 ατόμων» εξέδωσε η ΕΛΑΣ.

Εκεί αναφέρεται ότι πρόκειται για 12 αλλοδαπούς και 9 ημεδαπούς, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για τα κατά περίσταση αδικήματα της απλής σωματικής βλάβης τετελεσμένης και σε απόπειρα, εξύβρισης και απειλής, σε συνδυασμό με την επιβαρυντική περίπτωση του άρθρου 82Α του Ποινικού Κώδικα «Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά».

«Ειδικότερα, οι προαναφερόμενοι επιτέθηκαν λεκτικά και έρριψαν μπουκάλια σε βάρος δύο ατόμων ΛΟΑΤΚΙ, ενώ άγνωστοι δράστες έπτυσαν και χτύπησαν ένα εξ’ αυτών. Οι αστυνομικές δυνάμεις που προσέτρεξαν στον τόπο του συμβάντος τα απομάκρυναν με ασφάλεια, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνολικά 24 προσαγωγές. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Δηλώσεις δημάρχου

Ο Δήμαρχος της πόλης Στέλιος Αγγελούδης δήλωσε: «Καταδικάζουμε με τον πλέον απερίφραστο και κατηγορηματικό τρόπο τη χυδαία, ομοφοβική επίθεση στην καρδιά της πόλης. Η αποδοχή είναι δείγμα Πολιτισμού και Δημοκρατίας. Στην πολύχρωμη, συμπεριληπτική Θεσσαλονίκη του σεβασμού στη διαφορετικότητα δεν υπάρχει χώρος για ρατσιστικές συμπεριφορές».

Αντιδράσεις από τα κόμματα της Βουλής

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε: « Θλίψη και οργή προκαλεί η επίθεση με στοιχεία λιντσαρίσματος σε δύο συνανθρώπους μας στη Θεσσαλονίκη, επειδή απλώς έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Ο κοινωνικός εκφασισμός δεν πρόκειται να γίνει ανεκτός. Οι αυτουργοί αυτών των αποτρόπαιων πράξεων θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη. Η Ελλάδα πηγαίνει μπροστά. Θλιβερές εξαιρέσεις δεν πρόκειται να μας αφήσουν πίσω » .

Η βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου δημοσίευσε τα παρακάτω: «Χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη που γιορτάζει το φως του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, επικράτησε το σκοτάδι του φασισμού. Δεκάδες νέοι άνθρωποι , ανενόχλητοι, επιτέθηκαν χθες βράδυ σε δυο διεμφυλικά άτομα ηλικίας 21 ετών τα οποία αναζήτησαν καταφύγιο για γλιτώσουν τα χειρότερα. “Καλλιεργείτε το σκοταδισμό και τη βία με τις αναχρονιστικές σας αντιλήψεις και την ανεπάρκειά σας” προειδοποιούσαμε τα στελέχη της ΝΔ στη δημόσια συζήτηση για το σχέδιο νόμου ισότητας στο γάμο. Και πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις επιβεβαιωθήκαμε, μάλιστα με το χειρότερο τρόπο. Το χθεσινό περιστατικό προκαλεί ντροπή και θλίψη. Προμηνύει όσα έρχονται αν δεν δράσουμε άμεσα. Πολύ σοβαρά τα ερωτήματα για τη στάση της Αστυνομίας, καθώς το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε απόσταση λίγων μέτρων από το Α.Τ και σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης και παρόλα αυτά, στο πογκρόμ βίας, τα άτομα αυτά έδρασαν ανενόχλητα. Μαζί, όλοι οι προοδευτικοί και δημοκρατικοί πολίτες οφείλουμε να υψώσουμε τείχος απέναντι στο φασισμό. Να τελειώσουμε με τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της αξιοπρέπειας, του ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ της επιλογής σεξουαλικού προσανατολισμού είναι αδιαπραγμάτευτα. Δεν είμαστε παρατηρητές, είμαστε πολίτες. Έχουμε όλοι ευθύνη να δώσουμε τη μάχη απέναντι στο σκοτάδι».

Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής σε τοποθέτησή του ανέφερε: «Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Θεσσαλονίκης, καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση που δέχτηκαν δύο συμπολίτες μας, μέλη της Κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Το να επιχειρηματολογήσουμε γιατί καταδικάζουμε την χθεσινοβραδινή επίθεση δεν έχει καμία σημασία. Το ΠΑΣΟΚ μάχεται και διεκδικεί μία δίκαιη κοινωνία, μία κοινωνία ισονομίας και ίσων ευκαιριών, μία κοινωνία που όλοι μας θα αυτοπροσδιοριζόμαστε και θα ζούμε όπως θέλουμε. Μας στεναχωρεί ότι η ομάδα θυτών, είναι ένα σύνολο ανηλίκων. Αποδεικνύει δυστυχώς αυτό που είναι κοινό μυστικό στη Θεσσαλονίκη. Έχει επικρατήσει μία μισαλλόδοξη, συντηρητική μειοψηφία που ακριβώς επειδή λειτουργεί και συμπεριφέρεται όπως θέλει, λειτουργεί με όρους πλειοψηφίας. Δείχνει δυστυχώς και την πραγματική εικόνα του Εκπαιδευτικού μας συστήματος, της απαξίωσης του και έλλειψης ανθρωποκεντρικής προσέγγισης. Χρειάζεται συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων της πόλης, των ενεργών πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των κομμάτων και των θεσμικών φορέων ώστε να αλλάξει η εικόνα και ο χαρακτήρας της τοπικής μας κοινωνίας. Δεν χρειάζεται ευχολόγια η Θεσσαλονίκη. Απαιτείται να ονοματίσουμε το πρόβλημα, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας και να δράσουμε. Για μία δίκαιη κοινωνία, για μία κοινωνία ισότητας και αλληλεγγύης».

Από την πλευρά του το Κομμουνιστικό Κόμμα ανακοίνωσε: «Το ΚΚΕ καταδικάζει τη χθεσινή απάνθρωπη και αποτρόπαια επίθεση σε βάρος δύο νεαρών τρανς ατόμων, από πολυπληθή ομάδα τραμπούκων στη Θεσσαλονίκη. Τέτοιες εικόνες πρέπει να γεμίζουν κάθε άνθρωπο με οργή, αλλά και με αποφασιστικότητα για να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα, να μην ξανασυμβούν στο μέλλον. ?Ο λαός και η νεολαία έχουν αποδείξει στην πράξη ότι μπορούν να χτίσουν ασπίδα προστασίας για κάθε άνθρωπο που βιώνει τέτοιες αποκρουστικές ρατσιστικές επιθέσεις και διακρίσεις με κριτήριο τον σεξουαλικο προσανατολισμο, τη σεξουαλικοτητα. Το απέδειξαν και χθες όσοι έσπευσαν να βοηθήσουν τα θύματα της επίθεσης. ?Αποδεικνύεται, επίσης, ότι η κυβέρνηση της ΝΔ, ούτε θέλει ούτε μπορεί να αντιμετωπίσει τον ρατσισμό και την ομοφοβία, κάθε είδους διακρίσεις που βρίσκονται στο DNA του συστήματος που υπηρετεί και τροφοδοτούνται με πολλούς τρόπους από την πολιτική της. ?Οι ένοχοι της χθεσινής επίθεσης πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά».

Ανακοίνωση εκδόθηκε για το συμβάν την Κυριακή το πρωί και εκ μέρους του Γραφείου Τυπου της Νέας Αριστεράς: «Το μίσος οδηγεί στον εκφασισμό. Οι εικόνες από τη Θεσσαλονικη σοκάρουν: ένας όχλος επιτέθηκε σε δυο τρανς άτομα και μόνο από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο παρερμηνείας. Η τρανσφοβία και το μίσος για οτι θεωρείται «διαφορετικό» οδηγούν στον εκφασισμό της καθημερινής ζωής. Τα όσα συνέβησαν στη Θεσσαλονικη απαιτούν άμεσα μέτρα: για τη σεξουαλικη εκπαίδευση στα σχολεία, για την αντιμετωπιση της νεανικής βίας, για την προστασία του δικαιώματος κάθε ατόμου να κυκλοφορεί ελεύθερα στο δημόσιο χώρο. Η ποιότητα της Δημοκρατίας μας εκεί κρίνεται. Στο δικαιωμα όλων στην ασφάλεια και στο σεβασμό».





Ειδήσεις σήμερα

Ολυμπιακός: Ο “Θρύλος”... γεννήθηκε σαν σήμερα!

Κέιτ Μίντλετον: Η πρώτη φωτογραφία μετά την επέμβαση (εικόνες)

Τροχαίο - Ρόδος: Σκοτώθηκε κοπέλα σε “σύγκρουση” αυτοκινήτου με γάιδαρο (εικόνες)