Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Πρόταση γάμου στην μέση της Πλατείας Αριστοτέλους (βίντεο)

Δείτε την πρόταση γάμου, μπροστά σε πλήθος κόσμου, στην χριστουγεννιάτικη Πλατεία Αριστοτέλους.

Σε ένα διαφορετικό σκηνικό επέλεξε να κάνει πρόταση γάμου την κοπέλα του ένας νεαρός στη Θεσσαλονίκη.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Tik Tok επέλεξε τη χριστουγεννιάτικη πλατεία Αριστοτέλους.

Δίπλα στο έλατο με τα εκατοντάδες λαμπιόνια, ο νεαρός γονάτισε, άνοιξε το κουτάκι με το δακτυλίδι και έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα του.

Όπως αναφέρει το voria.gr, με το που ακούστηκε το «ναι» από τα χείλη της νεαρής, όλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Δείτε το βίντεο που αναρτήθηκε στο Tik Tok: