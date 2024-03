Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Έκρυβε σπίτι του περισσότερα από 160 δενδρύλλια κάνναβης και εκρηκτικά!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι άλλο βρέθηκε στην οικία του συλληφθέντα μετά από έρευνα των αστυνομικών αρχών.

-

Συνελήφθη σήμερα στο Ρέθυμνο άνδρας που είχε στο σπίτι του 160 δενδρύλλια κάνναβης, όπλα και εκρηκτικά.

Συνελήφθη, σήμερα (12.03.2024) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνου, ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών, όπλων και κατοχή εκρηκτικών υλών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και ειδικών δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, σήμερα το πρωί (12.03.2024) πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του ημεδαπού όπου βρέθηκαν και κατασχεθήκαν:

1.147 γραμμάρια κάνναβης

163 δενδρύλλια κάνναβης

2 κιλά και 160 γραμμάρια ζελατινοδυναμίτιδα

17 πυροκροτητές,

τμήματα βραδύκαυστου φυτιλιού συνολικού μήκους (212) εκατοστών

κυνηγετικό όπλο,

ζυγαριά ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ,

κινητό τηλέφωνο και σπόροι κάνναβης

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνου.

Ειδήσεις σήμερα:

Youth League: Τα “χρυσά παιδιά” του Ολυμπιακού πέρασαν στους 4 της Ευρώπης!

Σεισμός στην Πάτρα

Παράνομες δεξαμενές καυσίμων: Στην πρώτη σφράγιση πρατηρίου προχώρησε η ΑΑΔΕ