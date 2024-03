Φθιώτιδα

Φθιώτιδα - Αντιδήμαρχος Μακρακώμης: Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ληστεία (βίντεο)

Ο αντιδήμαρχος Μακρακώμης μίλησε για την υγεία των θυμάτων και τις εφιαλτικές στιγμές που πέρασαν στα χέρια των δύο δραστών.

Στο «Καλημέρα Ελλάδα» και τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου, μίλησε ο αντιδήμαρχος Μακρακώμης, Ανδρέας Παπασάρας για την άγρια ληστεία που έλαβε χώρα στην περιοχή με θύματα δύο ηλικιωμένα αδέρφια.

Αναφορικά με την υγεία των θυμάτων δήλωσε πως είναι καλά. Όπως μετέφερε τα θύματα ένιωθαν ανακουφισμένα αφού οι ληστές δεν τους χτύπησαν αλλά αρκέστηκαν μόνο σε απειλές.

Σχετικά με την τοποθεσία του σπιτιού δήλωσε πως «είναι έξω από το χωριό. Και να φωνάζανε, δεν θα ακούγονταν. Το επόμενο σπίτι απέχει 100 μέτρα περίπου. Ήταν δεμένοι από τις 11 το βράδυ, μέχρι τις 7 το πρωί».

Υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει εγκληματικότητα στον δήμο. Τέτοια ληστεία δεν έχει ξαναγίνει».

Ο κ. Παπασάρας δήλωσε τέλος πως τα αδέρφια ήταν ταλαιπωρημένα και κουρασμένα και αυτός ήταν ένας λόγος για τον οποίο δεν ήθελαν να βγουν στην τηλεόραση.

