Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν περισσότερα από 2500 ρούχα “μαϊμού”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για πλαστογραφία.

-

Πάνω από 2.500 απομιμητικά είδη ένδυσης εντοπίστηκαν σε αποθήκη καταστήματος στη Θεσσαλονίκη, από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχων Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) του υπουργείου Ανάπτυξης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για πλαστογραφία, καθώς και για παραβάσεις των νομοθεσιών για τη ρύθμιση της αγοράς προϊόντων και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Όπως έγινε γνωστό, συνολικά κατασχέθηκαν 2.561 ρούχα «μαϊμούδες», ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα κι από τη ΔΙΜΕΑ τούς επιβλήθηκε το ανάλογο διοικητικό πρόστιμο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός – 12χρονη: “Είναι αδιανόητο να λέμε ότι ένα παιδάκι είχε επιλέξει να εκδίδεται για βιοπορισμό”

Καιρός - Παρασκευή: βροχές, μπόρες και βοριάδες

Ράφα: Ο Νετανιάχου επιμένει ότι θα γίνει χερσαία επέμβαση