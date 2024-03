Αχαΐα

Τροχαίο: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” στα διόδια του Ρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα διόδια του Ρίου.

-

(εικόνα αρχείου)

Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα με απεγκλωβισμό οδηγού στη 1.30 τα ξημερώματα στα διόδια του Ρίου.

Άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες αυτοκίνητο που κινείτο με μεγάλη ταχύτητα έπεσε πάνω στο σταθμό των διοδίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο οδηγός εγκλωβίστηκε και χρειάστηκε η παρέμβαση ανδρών της 6ης ΕΜΑΚ για να απεγκλωβιστεί σοβαρά τραυματισμένος και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Πηγή: tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Moody's: Διατηρεί την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας

“Καλάθι της Σαρακοστής”: Οι τιμές σε σύγκριση με πέρυσι

Ζωγράφου – Πανεπιστημιούπολη: Αστυνομική επιχείρηση στις φοιτητικές εστίες (εικόνες)