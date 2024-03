Κοινωνία

Μενίδι: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 19χρονο – Ενεπλάκη γνωστός τραγουδιστής

Πώς συνέβη το δυστύχημα. Ποιες οι συνθήκες υπό τις οποίες το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε το άλλο.

Σε τροχαίο στο Μενίδι της Αττικής ενεπλάκη γνωστός ερμηνευτής, τα ξημερώματα Δευτέρας 11 προς Τρίτη 12.03 , με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 19χρονος που επέβαινε σε άλλο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το τροχαίο έγινε στη Λεωφόρο Δεκελείας όταν ο οδηγός ενός αυτοκινήτου βγήκε από δρόμο με STOP ο οποίος ήταν κάθετος στη Λεωφόρο και, αδιαφορώντας για το σήμα, πετάχτηκε μπροστά στο τζιπ του γνωστού τραγουδιστή, το οποίο κινείτο με κατεύθυνση από Βαρυμπόμπη προς κέντρο του Μενιδίου. Ο τραγουδιστής αντιδρώντας στην επερχόμενη σύγκρουση έστριψε το τιμόνι προς την αντίθετη κατεύθυνση με αποτέλεσμα το όχημά του να εκτραπεί της πορείας του και να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με άλλο αυτοκίνητο στην αντίθετη λωρίδα. Σε αυτό επέβαιναν δύο 19χρονοι, οι οποίοι κατευθύνονταν προς την κάβα όπου εργάζονταν. Μετά τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο των 19χρονων προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού και η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που είχε ως αποτέλεσμα, ο 19χρονος συνοδηγός να χάσει τη ζωή του. Ο οδηγός του αυτοκινήτου που παραβίασε το STOP και η γυναίκα συνοδηγός του δεν έχουν εντοπιστεί. Οι Αρχές τους αναζητούν.

Οι οδηγοί των άλλων δύο αυτοκινήτων, δηλαδή ο τραγουδιστής και ο 19χρονος του δεύτερου αυτοκινήτου, τραυματίστηκαν ελαφρά. Και οι δύο συνελήφθησαν και στην συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ υποβλη΄θηκαν και οι δύο σε αιμοληψία για να μετρηθεί η πιθανή ποσότητα αλκοόλ στο αίμα τους. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ κανείς από τους επιβαίνοντες στα δύο αυτοκίνητα δεν φορούσε ζώνη. Προανάκριση ενεργείται από το Γ' Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής και παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του άτυχου 19χρονου.

