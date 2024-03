Λάρισα

Λάρισα: Νεκρό αρνί ξεβράστηκε σε παραλία (εικόνες)

Σοκαριστικό εύρημα σε παραλία της Λάρισας και κοντά σε καφετέρια.

Νεκρό αρνάκι ξεβράστηκε στην παραλία Καστρί Λουτρό, στη Λάρισα, την περασμένη Τετάρτη.

Το ζώο έγινε ορατό από θαμώνες καφετέριας, που βρίσκεται κοντά στο σημείο.

Γυναίκα που έκανε την ανάρτηση σε ομάδα του facebook συνδέει την εύρεση του ζώου με τις πλημμύρες του περασμένου Σεπτεμβρίου. «Τόσους μήνες μετά τον Daniel και ακόμη υπάρχουν πληγές. Το πόσο λυπημένη είμαι δεν λέγεται. Παρακαλώ τους υπεύθυνους να αναλάβουν. Το ξέβρασε η θάλασσα 100 μέτρα από καφετέρια» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πηγή: onlarissa.gr

