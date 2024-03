Εύβοια

Τροχαίο - Χαλκίδα: Ντελιβεράς παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Πως συνέβη το τροχαίο με τον άτυχο ντελιβερά που βρισκόταν εν ώρα εργασίας και παρασύρθηκε από ΙΧ.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (16/03) λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στην Εύβοια.

Το τροχαίο έγινε στο κέντρο της Χαλκίδας στην οδό Αγγελή Γοβιού, αυτοκίνητο άλλαξε λωρίδα και παρέσυρε έναν νεαρό ντελιβερά που κινούνταν με το μηχανάκι του, σύμφωνα με όσα δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ο ντελιβεράς στο πόδι και τον ώμο του, ο οποίος παρελήφθη από τους διασώστες του ΕΚΑΒ για να διακομιστεί στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκίδας διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος.

Πηγή: evima.gr

