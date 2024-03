Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - ΑΠΘ: Έφοδος της Αστυνομίας εντός της ΣΘΕ (βίντεο)

Ο λόγος που η Αστυνομία έκανε έφοδο εντός του ΑΠΘ στην Θεσσαλονίκη στην Σχολή Θετικών Επιστημών.

Αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα σε εξέλιξη εντός του ΑΠΘ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πριν από λίγο, δυνάμεις των ΜΑΤ πραγματοποίησαν έφοδο εντός της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίτερα άτομα επιχείρησαν να αφαιρέσουν τις λαμαρίνες που έχουν τοποθετηθεί στην υπό ανέγερση βιβλιοθήκη στον χώρο της πρώην κατάληψης Βιολογικού.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή τόσο εντός του ΑΠΘ όσο και περιμετρικά του campus.

Πληροφορίες αναφέρουν πως τα άτομα που επιχείρησαν να παραβιάσουν τις λαμαρίνες, βρίσκονται εντός της ΣΘΕ. Πρόθεση των αστυνομικών δυνάμεων είναι ο εντοπισμός και η σύλληψη των ατόμων αυτών.

Πριν από λίγο, δυνάμεις των ΜΑΤ πραγματοποίησαν έφοδο στο εσωτερικό της ΣΘΕ με στόχο να εντοπίσουν τα προαναφερθέντα άτομα.



Τόσο άτομα που βρίσκονται εντός της ΣΘΕ όσο και εκτός αυτής φωνάζουν συνθήματα κατά της ΕΛΑΣ.

