Θεσσαλονίκη - Πύργος Τριγωνίου: Τον έβαψαν με σπρέι (βίντεο)

Βανδαλισμός στον Πύργο του Τριγωνίου στην Θεσσαλονίκη από άγνωστους. Με σπρέι έγραψαν συνθήματα.

Άγνωστοι έβαψαν με σπρέι τον Πύργο του Τριγωνίου στην περιοχή της Άνω Πόλης στη Θεσσαλονίκη.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Tik Tok από τον χρήστη tripsanisphotography1974, άγνωστοι έγραψαν συνθήματα με κόκκινη μπογιά πάνω στον τοίχο του πύργου.

Ο Πύργος του Τριγωνίου

Στη βόρεια άκρη του ανατολικού τείχους της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο δεύτερος σημαντικός πύργος της πόλης που χτίστηκε στο τέλος του 15ου αιώνα, σχεδόν την ίδια χρονική περίοδο με τον Λευκό Πύργο που κατείχε τη νότια άκρη του. Και τα δύο φρούρια έχουν εντυπωσιακές αρχιτεκτονικές και μορφολογικές ομοιότητες, με τη διαφορά στον τρόπο που θεμελιώνεται ο πύργος του Τριγωνίου στο κατηφορικό έδαφος της Άνω Πόλης.

Πηγή: thestival.gr

