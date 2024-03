Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - ΑΠΘ: Δεκάδες προσαγωγές μετά την έφοδο στη ΣΘΕ (βίντεο)

Γιατί έκανε επέμβαση η ΕΛ.ΑΣ. στη σχολή θετικών επιστημών. Οι προσαγωγές στις οποίες προχώρησε η αστυνομία ήταν δεκάδες.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (16/3) στους χώρους του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ισχυρές αστυνομίες δυνάμεις των ΜΑΤ, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής και της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης μπήκαν στους χώρους του πανεπιστημίου λίγο πριν τις 4 και προχώρησαν σε 45 προσαγωγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. έγινε καθώς άτομα φέρονται να επιχείρησαν να παραβιάσουν τις λαμαρίνες στην υπό ανέγερση βιβλιοθήκη στον χώρο της πρώην κατάληψης Βιολογικού.

Λίγο πριν τις 19.30 ΕΛΑΣ και διαδηλωτές παραμένουν στο ΑΠΘ, οι δεύτεροι έξω από τη Σχολή Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ).

Νωρίτερα, από το ΣΘΕ βγήκαν άτομα με πανό και φώναζαν συνθήματα κατά των αστυνομικών δυνάμεων. Περιμετρικά βρίσκονταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που πραγματοποιούσαν ελέγχους.

