Αλεξανδρούπολη: Θρήνος στην κηδεία του 15χρονου που έπεσε στο κενό (εικόνες)

Σπαρακτικές στιγμές στο τελευταίο αντίο στον 15χρονο στην Αλεξανδρούπολη που έχασε τη ζωή του μετά από πτώση στον φωταγωγό

Σε βαθιά θλίψη βυθίστηκε η τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης για τον τραγικό χαμό του 15χρονου, που έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον φωταγωγό πολυκατοικίας, το πρωί του Σαββάτου.

Αυτή την ώρα οδηγείται στην τελευταία του κατοικία. Συντετριμμένοι οι γονείς λύγισαν κατά την εξόδιο ακολουθία, με τον Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης Άνθιμο να λέει χαρακτηριστικά ότι «είναι μια δύσκολη για εμάς στιγμή» αφουγκραζόμενος την οδύνη των συγγενών, καθώς ο παππούς του 15χρονου, είναι ιερέας. «Ήταν καλό παιδί, όλοι τον αγαπούσαν» φώναξαν οι συγγενείς του, με τους καθηγητές και τους συμμαθητές του να τον συνοδεύουν και εκείνοι στην τελευταία του κατοικία.

Το μοιραίο βήμα στο τζαμάκι του φωταγωγού

Η ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν ο 15χρονος έπεσε στο κενό από την ταράτσα πενταώροφης πολυκατοικίας μπροστά στα μάτια του πατέρα του. Σύμφωνα με τα στοιχεία έσπευσε να τον βοηθήσει ώστε να επισκευάσουν την κεραία. Ο ανήλικος κουβαλούσε κάποια κιβώτια και κάποια στιγμή, επιχείρησε να βγάλει μία φωτογραφία. Τότε, έκανε το τελευταίο, αλλά μοιραίο βήμα. Πάτησε πάνω στο τζαμάκι του φωταγωγού, εκείνο έσπασε και βρέθηκε στο κενό από ύψος πέντε ορόφων.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το ΕΚΑΒ προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν και να τον διασώσουν, ωστόσο λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή και σκόρπισε θλίψη στην οικογένειά του, καθώς την Παρασκευή, γιόρτασε τα 15α γενέθλιά του.

Πηγή: thesstoday.gr

