Λακωνία - Φωτιά: άνδρας κάηκε ζωντανός

Τραγωδία με θύμα έναν άτυχο άνδρα, ο οποίος απανθρακώθηκε μέσα σε οίκημα. Τι αναζητούν οι Αρχές για να αναγνωριστεί η σορός.

Απανθρακωμένος βρέθηκε μέσα σε κτήριο στον Άγιο Ιωάννη Λακωνίας, ένας άνδρας, τα στοιχεία του οποίου δεν έχει καταστεί εφικτό να γίνουν γνωστά, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει η ταυτοποίηση του.

Τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, φωτιά εκδηλώθηκε σε κτήριο στην περιοχή Άγιος Ιωάννης, του Δήμου Σπάρτης, στην Λακωνία.

Επί τόπου έσπευσαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα, που ρίχτηκαν στην μάχη για να σβήσουν την φωτιά.

Κατά την κατάσβεση από πυροσβέστες εντοπίστηκε η σορός του άνδρα, αγνώστων λοιπών στοιχείων.

