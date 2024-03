Λάρισα

Λάρισα: Φωτιά σε σχολική αίθουσα Δημοτικού Σχολείου

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης σε δημοτικό της Λάρισας, εν ώρα μαθήματος.

Κλήση δέχθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης η Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε φωτιστικό οροφής, το οποίο βρίσκονταν σε αίθουσα του 18ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας (συνοικία Ηπειρώτικα).

Στο σημείο έφτασε ένα πυροσβεστικό όχημα με τους πυροσβέστες να σβήνουν την εστία με πυροσβεστήρα.

Από το συμβάν δεν καταγράφηκε τραυματισμός, ούτε περαιτέρω κίνδυνος.

Πηγή: larissnet.gr

