Ευρυτανία

Ομόφυλα ζευγάρια - Μητροπολίτης Καρπενησίου: Γιατί να γίνει τόσος ντόρος πριν τον νόμο;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο κ. Γεώργιος στον ΑΝΤ1 για τις ακραίες αντιδράσεις από ορισμένους επισκόπους και τι πρόκειται να πράξει ο ίδιος έναντι βουλευτών που υπερψήφισαν την ρύθμιση.

-

Ο Μητροπολίτης Καρπενησίου, Γεώργιος, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 την Παρασκευή, ενόψει της Κυριακής της Ορθοδοξίας, που εορτάζεται την προσεχή Κυριακή και την απόφαση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος να μην παραστεί στο γεύμα στο Προεδρικό Γεύμα που παραθέτει κατ΄ έθος ετησίως τέτοια ημέρα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Σε ότι αφορά τις αντιδράσεις Μητροπολιτών κατά βουλευτών που ψήφισαν υπέρ του γάμου και της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια, ο Μητροπολίτης Καρπενησίου, είπε «εγώ δεν έχω δικαίωμα να πω σε κάποιον “έξω από την εκκλησία”, αλλά ως πολίτης και ως Επίσκοπος έχω κάθε δικαίωμα να παραπονεθώ και να εκφράσω τα παράπονα μου προς την Πολιτεία».

Ερωτηθείς για τις πιο ακραίες φωνές που έχουν ακουστεί στην Εκκλησία, όπως από τον Μητροπολίτη Πειραιώς, Σεραφείμ, ο κ. Γεώργιος είπε ότι «Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης ενός θέματος. Εγώ μέσα στην εκκλησία δεν θέλω αντιδράσεις και αποδοκιμασίες. Έξω από την εκκλησία μπορούν να εκφραστούν αντιδράσεις. Οι ακραίες αντιδράσεις δεν βοηθούν κάπου, υπάρχουν πολλοί τρόποι να αντιδράσουμε πολιτισμένα».





«Ξεχνάμε πολύ εύκολα σαν λαός, θα ξεχαστεί κι αυτό για να έρθει κάτι άλλο», είπε ο Μητροπολίτης Καρπενησίου, λέγοντας ακόμη ότι έχουν αλλάξει και τα δεδομένα στην κοινωνία, αναφέροντας ως παράδειγμα ότι το 1982 όταν καθιερώθηκε ο πολιτικός γάμος στην Ελλάδα, «ο μακαριστός Σεραφείμ είπε “θα χτυπούν πένθιμα οι καμπάνες σε όλη την χώρα” και αυτό είχε μεγάλο αντίκτυπο στην Κυβέρνηση. Σήμερα αν γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα έχει τόση σημασία…».

Ως προς την νομιμοποίηση του γάμου ομόφυλων ζευγαριών ανέφερε ότι «η διαχείριση του θέματος είναι ένα ζήτημα, γιατί να γίνει τόσος θόρυβος και τόσος ντόρος… θα μπορούσε να περάσει το νομοσχέδιο ένα βράδυ από την Βουλή. Άλλωστε, ότι αφορά τα νομικά θέματα είναι όλα ρυθμισμένα από το δίκαιο μας».

Επιφυλάχθηκε τέλος να απαντήσει ως προς την βάπτιση παιδιών ομόφυλων ζευγαριών, λέγοντας ότι «στην Σύνοδο είπαμε να το συζητήσουμε πρώτα και να πάρουμε απόφαση επ’ αυτού».

Ειδήσεις σήμερα:

Euroleague - Παναθηναϊκός: Κρίσιμο ματς με την Μπαρτσελόνα

Κέρκυρα: Σεισμός νότια των Οθωνών

Κατώτατος μισθός: Η πρόταση της Μιχαηλίδου για την αύξηση από 1ης Απριλίου