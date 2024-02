Κοινωνία

Ομόφυλα ζευγάρια - Σεραφείμ για βουλευτές: Η διακοπή κοινωνίας γίνεται για... προστασία του ποιμνίου

Τι αναφέρει ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ για την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια και το ψήφισμα της Μητρόπολης. Τι λέει για αφορισμούς..

Ως πράξη προστασίας του ποιμνίου και όχι αντεκδίκηση χαρακτηρίζει ο Μητροπολίτης κ. Σεραφείμ, μέσα από την κάμερα της Pemptousia TV, το Ψήφισμα που εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σχετικά με την διακοπή κοινωνίας με όσους Βουλευτές, ανεξαρτήτως κόμματος, ψήφισαν το νομοσχέδιο για τον “γάμο” ομοφυλοφίλων.

Στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά το Ψήφισμα, μιλώντας στο πλαίσιο τηλεοπτικού γυρίσματος για την εκπομπή “Πρόσβαση” και στον Ιερομόναχο π. Γεννάδιο Μανώλη, ο Ποιμενάρχης της Τοπικής Εκκλησίας του Πειραιά διευκρινίζει ότι δεν επέβαλε κανένα επιτίμιο ακοινωνησίας ούτε κανέναν αφορισμό, καθώς δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα.

“Δεν είμαι Σύνοδος για να επιβάλλω αφορισμούς”

“Να διευκρινίσω ότι εμείς το κάναμε ως μια πράξη διασφαλίσεως του ποιμνίου μας. Διότι είμεθα Ποιμένες, έχουμε αυτή την ευθύνη από τον Θεό”, είπε.

Ο Σεβασμιώτατος μίλησε για πράξη αυτοπροστασίας και όχι εκδίκησης ή κακότητας. “Είναι μια πράξη του διασφάλισης του Ποιμνίου μας, είναι μια πράξη διασφαλίσεως του λόγου του Θεού”, πρόσθεσε.

“Πώς να αλλάξει η Εκκλησία την πίστη της; Γιατί να το κάνει αυτό; Για να γίνει κόσμος; Τότε θα παύσει να είναι Εκκλησία”, υπογράμμισε σχετικά με όσους υποστηρίζουν το αντίθετο από την διδασκαλία της Αγίας Γραφής και των Πατέρων.

Για τα όσα ειπώθηκαν και γράφτηκαν μετά το Ψήφισμα περί επιβολής επιτιμίων και αφορισμών, ο Σεβασμιώτατος ξεκαθάρισε ότι δεν επέβαλε κανένα επιτίμιο ακοινωνησίας ούτε αφορισμού. “Εγώ ως Επίσκοπος δεν είμαι Σύνοδος για να μπορώ να επιβάλλω επιτίμια αφορισμού. Άλλωστε με το άρθρο 4 παράγραφος 9 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, που είναι νόμος και του κράτους και της Εκκλησίας προβλέπεται ότι αυτή η αρμοδιότις επιφυλάσσεται μόνο στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας. Επομένως, δεν μπορεί ένας Επίσκοπος, ένας πρεσβύτερος να προβεί σε έναν αφορισμό ανθρώπου. Διότι δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να διακόψει την κοινωνία, δηλαδή την επικοινωνία κατά την κοινή γλώσσα”.

“Οι Βουλευτές που ψήφισαν αυτοβούλως έθεσαν εαυτούς εκτός Εκκλησίας”

Για τη στάση των Βουλευτών τόνισε ότι οι ίδιοι δια της νομοθέτησης ενάντια στον Νόμο του Θεού έθεσαν αυτοβούλως τον εαυτό τους εκτός Εκκλησίας. “Οι άνθρωποι αυτοί που ψήφισαν εναντίον του Νόμου του Θεού, δυστυχώς, και το λέω με οδύνη, με πόνο και με λύπη, οι άνθρωποι αυτοί, όλων των κομμάτων, έκαναν το εξής φοβερό. Ήρθαν αντιμέτωποι με τον Θείο Νόμο. Με την ανθρώπινη οντολογία και φυσιολογία. Διέστρεψαν την ανθρώπινη φύση και θεσμοθέτησαν την ανατροπή ως έννομο αγαθό, έκαναν αυτό το έγκλημα. Για την προστασία του ποιμνίου μας δεν μπορούμε να έχουμε πλέον σχέσεις φιλίας, αγάπης έχουμε, προσευχόμαστε υπέρ αυτών, υπέρ της υγείας, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε πλέον καμία άλλη επικοινωνία. Έπαψαν πλέον να είναι μέλη της Εκκλησίας”.

Πηγή: orthodoxianewsagency.gr

