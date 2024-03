Αχαΐα

Τροχαίο: Έγκυος οδηγός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λαχτάρισαν οι εμπλεκόμενοι στο τροχαίο. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε και οδηγός άλλου οχήματος.

-

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη σήμερα το πρωί, Σάββατο 23 Μαρτίου, στα φανάρια της ΒΙΠΕ, στην Πάτρα, στην εθνική οδό Πατρών – Πύργου.

Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να τραυματιστούν δύο οδηγοί, η μία εκ των οποίων είναι έγκυος.

Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνηστες συνθήκες.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν οι οδηγοί των οχημάτων να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Πηγή: pelop.gr





Ειδήσεις σήμερα:

25η Μαρτίου - Περιφέρεια Αττικής: Το βράδυ της Κυριακής... κοιτάξτε ψηλά! (βίντεο)

Miami Open: Η Σαμπαλένκα ξεπέρασε τον θρήνο και την Μπαντόσα

Ασέλγεια: Σε δίκη 74χρονος για... φιλιά με το ζόρι σε νεαρή αλλοδαπή