Θεσσαλονίκη

Revenge porn: Απειλούσε την πρώην σύντροφό του και δημοσίευσε προσωπικές της φωτογραφίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες κατηγορίες βαραίνουν τον 30χρονο άνδρα. Πώς απειλούσε την άτυχη γυναίκα.

-

Εφιαλτικές στιγμές ζούσε μία γυναίκα, που δεχόταν απειλές από τον 30χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος δημοσιοποίησε προσωπικές φωτογραφίες της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, έφτιαξε ψεύτικο προφίλ και ανέβαζε σε κλειστές ομάδες στο Facebook γυμνές φωτογραφίες της 44χρονης πρώην συντρόφου του με την οποία είχαν σχέση το περασμένο καλοκαίρι και όταν του ζήτησε να χωρίσουν άρχισε να την παρενοχλεί, να την απειλεί και να την βρίζει.

Είχε ανεβάσει σε δύο διαφορετικές ομάδες τις φωτογραφίες της και μάλιστα συνομιλούσε με άλλα άτομα λέγοντάς τους ότι η γυναίκα μπορούσε να παρεβρεθεί σεξουαλικά μαζί τους έναντι αμοιβής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από την ΕΛΑΣ:

"Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρωινές ώρες της 21-3-2024, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ραφήνας-Πικερμίου της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 30χρονος αλλοδαπός για εκδικητική πορνογραφία κατ’ εξακολούθηση, βιασμό, απειλή, εξύβριση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση των νόμων περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ο 30χρονος έχοντας στην κατοχή του φωτογραφίες που αφορούσαν τη γενετήσια ζωή γυναίκας, καθώς είχαν συνάψει στο παρελθόν συντροφική σχέση, τις είχε αναρτήσει σε κλειστές ομάδες πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Όταν του ζητήθηκε από την παθούσα να αφαιρεθεί το υλικό, ο 30χρονος προέβαινε σε συνεχείς απειλές και εξυβρίσεις διατηρώντας παράλληλα τις φωτογραφίες στην πλατφόρμα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ραφήνας-Πικερμίου ταυτοποίησαν τον 30χρονο ως χρήστη του προφίλ που αναρτούσε τις φωτογραφίες και σε έρευνα στην οικία του και την κατοχή του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

σιδερογροθιά,

πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος,

αναδιπλούμενος σουγιάς,

ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους -1- γραμμ.,

το χρηματικό ποσό των -1.570- ευρώ και

tablet που χρησιμοποιούσε για την ανάρτηση του εν λόγω υλικού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα".

Ειδήσεις σήμερα:

Μόσχα: 11 συλλήψεις - Οι 4 είναι δράστες του μακελειού

Ακίνητα - Golden Visa: Το νέο τοπίο στην κτηματαγορά

MyAADE app - Πιτσιλής: Η νέα εφαρμογή “λύνει τα χέρια” στους φορολογούμενους (βίντεο)