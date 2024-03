Χανιά

Χανιά: Τροχαίο με παράσυρση 10χρονου παιδιού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη η σύγκρουση του οχήματος που παρέσυρε τον ανήλικο. Ποια είναι τώρα η κατάσταση της υγείας του.

-

Στο Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε το απόγευμα της Κυριακής 10χρονο αγοράκι, μετά από τροχαίο.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της Κρήτη; zarpanews.gr , ενώ το παιδί κινείται με τα πόδια στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, κοντά στο ποδοσφαιρικό γήπεδο, κάτω από ασαφείς συνθήκες παρασύρθηκε από διερχόμενο δίκυκλο.

Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Τροχαία.

Το αγοράκι, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, φέροντας ελαφρά τραύματα.

Ειδήσεις σήμερα:

25η Μαρτίου - ΕΛΑΣ: με... Μαρίνα Σάττι εύχεται “καλή επιστροφή” στους εκδρομείς (εικόνες)

Αγία Παρασκευή: Συμμορία απείλησε να “χαρακώσει” 13χρονο

Τέμπη: Στα “κόκκινα” η πολιτική αντιπαράθεση - Εκλογές ζητά η αντιπολίτευση