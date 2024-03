Υγεία - Περιβάλλον

Ξυλοδαρμός διασώστη ΕΚΑΒ – Γεωργιάδης: Έδωσα εντολή για νομικές ενέργειες

Τι ακριβώς ανέφερε για το συμβάν σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Υγείας.

Την κινητοποίηση του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσε το περιστατικό ξυλοδαρμού διασώστη του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Χ» ο υπουργός Υγείας χαρακτηρίζει το συμβάν «απαράδεκτο γεγονός» και ενημερώνει: «Έδωσα εντολή το ΕΚΑΒ να προβεί σε όλες τις δυνατές νομικές ενέργειες. Ευχαριστώ την ΕΛΑΣ για την άμεση παρέμβασή της. Περαστικά στον διασώστη μας».

Απαράδεκτο γεγονός έδωσα εντολή το ΕΚΑΒ να προβεί σε όλες τις δυνατές νομικές ενέργειες. Ευχαριστώ την ΕΛΑΣ για την άμεση παρέμβασή της. Περαστικά στον διασώστη μας https://t.co/QqejdXgftQ — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 23, 2024

