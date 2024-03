Κοινωνία

ΕΛΑΣ - Καθαρά Δευτέρα: “Θέλεις κάπου να διασκεδάσεις και να πιείς ποτό;” (εικόνες)

Με αφορμή το ότι θέλει να προωθήσει τα μέτρα οδικής ασφάλειας, κατά την περίοδο των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας, η ΕΛΑΣ ''δανείζεται'' έκφραση από το viral βίντεο του TikTok.

«Θέλεις κάπου να διασκεδάσεις και να πιεις ποτό; To Scorpios είναι για εσένα!». Αυτές οι ατάκες έχουν βρεθεί την τελευταία εβδομάδα μπροστά σε όλους όσοι έχουν... TikTok στην Ελλάδα. Ένα μικρό μπαράκι στην Καλλιθέα αποφάσισε να χρησιμοποιήσει αυτή την πλατφόρμα για να διαφημιστεί και όπως φαίνεται πέτυχε διάνα, καθώς κατάφερε να μαζέψει πάνω 10 εκατομμύρια προβολές.

Η Ελληνικη Αστυνομία στον λογαριασμό της στο twitter θέλησε να προωθήσει τα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας και έπελεξε ατάξα από τον Scorpio. «Θέλεις κάπου να διασκεδάσεις και να πιείς ποτό; Το τιμόνι ΔΕΝ είναι για σένα» ΠΑΜ. Μάθε το γιατί», έγραψαν.

Μάθε το γιατί εδώ ??https://t.co/DTHrBGjHEZ pic.twitter.com/jghdVFBuv5 — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) March 16, 2024

Η ξένη προφορά που συνοδεύει την παραπάνω φράση, μαζί με το «μπαμ» που ακολουθεί, δημιουργούν ένα ακόμα πιο επικό αποτέλεσμα στα βίντεο που έχει φτιάξει η ομάδα του Scorpios. Στη συνέχεια του βίντεο γνωρίζουμε τις... Αbsolut, Gordon’s και Martini που διαθέτει το μαγαζί και επιστρατεύονται για τη διαφήμιση.

Σε ένα από τα τελευταία βίντεο, η γυναίκα που μας ξεναγεί στο μικρό μπαρ της Καλλιθέας μας γνωρίζει και τις κοπέλες του μαγαζιού, δύο εκ των οποίων είναι από τη Ρωσία.

Πάντως μετά από αυτό το βίντεο ήρθε η διευκρίνιση πως «το μαγαζί μας δεν έχει καμία σχέση με σεξουαλικές υπηρεσίες» για να αποφευχθούν οι παρεξηγήσεις.

