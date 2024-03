Ηράκλειο

25η Μαρτίου - Ηράκλειο: Σημαία 1,5 στρεμμάτων στο λιμάνι (εικόνες)

Σημαία 1,5 στρεμμάτων υψώθηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου, επ' ευκαιρία της επετείου της 25ης Μαρτίου.

Σημαία 1,5 στρεμμάτων υψώθηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου, με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821.

Η πρωτοβουλία ανήκε σε επιχειρηματία, ο οποίος για μια ακόμη φορά, θέλησε με τον τρόπο αυτό, να εκφράσει την υπερηφάνεια του για τους προγόνους μας που έδωσαν αγώνα και θυσιάστηκαν για την ελευθερία.

«Είναι μια γιορτή χαράς και υπερηφάνειας» σημείωσε ο επιχειρηματίας, ο οποίος πρόσθεσε ότι «το μέγεθος της σημαίας, έχει να κάνει με τη μεγάλη ψυχή αυτού του λαού» και πως η επιλογή σε κάθε εθνική επέτειο να υψώνεται αυτή η σημαία, είναι ένας ακόμη τρόπος «τη θυσία των προγόνων μας και την υπερηφάνεια μας, να τη μεταδίδουμε στα παιδιά και τα εγγόνια μας».

Οι δυνατοί άνεμοι πάντως δυσκόλεψαν το έργο της έπαρσης, καθώς η σημαία μπλέχτηκε με αποτέλεσμα να σκιστεί στην προσπάθεια ανύψωσης.

Η τεραστίων διαστάσεων σημασία τελικά υψώθηκε με τη βοήθεια γερανού, παρουσία πλήθους κόσμου.

Κάτι ανάλογο έγινε στην Χίο προ ημερών ενόψει της 25ης Μαρτίου.

Πηγή φωτογραφιών: ΑΠΕ - ΜΠΕ





