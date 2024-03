Χίος

25η Μαρτίου - Χίος: υψώθηκε η τεράστια ελληνική σημαία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε μία λαμπρή τελετή υψώθηκε στο νησί της Χίου η πελώρια Ελληνική Σημαία.

-

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πραγματοποιήθηκε στη Χίο η έπαρση της μεγαλύτερης Ελληνικής Σημαίας, σε μία λαμπρή τελετή.

Υψώθηκε το μεσημέρι του Σαββατου προπαραμονή της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, η μεγάλη Ελληνική Σημαία στο λιμάνι της Χίου.

Η Ελληνική Σημαία έφτασε στο νότιο λιμενοβραχίονα συνοδευόμενη από πομπή των σπουδαστών της ΑΕΝ Μηχανικών Χίου υπό τα εμβατήρια της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου.

Πηγή: Chiosin.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μόσχα: 11 συλλήψεις - Οι 4 είναι δράστες του μακελειού

MyAADE app - Πιτσιλής: Η νέα εφαρμογή “λύνει τα χέρια” στους φορολογούμενους (βίντεο)

Καρκίνος - Κέιτ Μίντλετον: Οι ευχές, οι αντιδράσεις και οι...θεωρίες συνωμοσίας