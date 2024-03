Κιλκίς: Σπείρα εισήγαγε λαθραία φυτοφάρμακα (βίντεο)

Κιλκίς

Ο οργανωμένος τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε η ομάδα, με αποτέλεσμα να αποκομίζει μεγάλα κέρδη από τη διάθεση του "εμπορεύματός" της.

Επτά μέλη σπείρας που φέρεται να εισήγαγε και να διακινούσε στην Ελλάδα ποσότητες λαθραίων γεωργικών φαρμάκων, συνελήφθησαν μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς.

Πρόκειται για 7 άνδρες 5 Έλληνες και 2 μετανάστες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας και λαθρεμπορία. Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα οι άνδρες είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα με στόχο την παράνομη εισαγωγή στη χώρα λαθραίων γεωργικών φαρμάκων και την περαιτέρω διακίνησή τους, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, το Σάββατο 23 Μαρτίου 2024 το βράδυ σε αγροτική περιοχή της Ημαθίας εντοπίστηκαν να μεταφορτώνουν ποσότητες λαθραίων φυτοφαρμάκων από φορτηγό όχημα –όπου επέβαιναν οι 2 μετανάστες– σε δύο Ι.Χ.Ε. οχήματα –όπου επέβαιναν οι 4 από τους Έλληνες– οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Ο 5ος Έλληνας εντοπίστηκε σε κοντινό σημείο να επιβαίνει σε ΙΧ εποπτεύοντας τον χώρο, και στη θέα των αστυνομικών ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει, ωστόσο λίγο αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Σε έρευνα που έγινε στο φορτηγό όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 680 συσκευασίες και 318 δοχεία λαθραίων φυτοφαρμάκων, και στα δύο ΙΧ οχήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 98 συσκευασίες με λαθραία φυτοφάρμακα. Συνολικά κατασχέθηκαν 778 κιλά και 306 λίτρα λαθραίων φυτοφαρμάκων, τα οποία δεν έφεραν, όπως απαιτείται, ετικέτα με ελληνική επιγραφή και οδηγίες χρήσης, ούτε αριθμό έγκρισης του προϊόντος και άδεια διάθεσης στην αγορά, ενώ δεν είχαν καταβληθεί γι' αυτά οι νόμιμοι φόροι και δασμοί.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας».

