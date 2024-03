Κέρκυρα

Κέρκυρα - Τροχαίο δυστύχημα: νεκρός οδηγός οχήματος που έπεσε σε χωράφι

Πώς συνέβη το μοιραίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή του άτυχου άνδρα.

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος το μεσημέρι της Δευτέρας, στην Ε.Ο. Κέρκυρας–Λευκίμμης περιοχή Αλευροπάρι της Κέρκυρας.

Πιο συγκεκριμένα τετράτροχη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 74χρονος αλλοδαπός, εξετράπη της πορείας της και κατέπεσε σε παρακείμενο αγροτεμάχιο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος, διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αχιλλείων.

