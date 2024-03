Εύβοια

Εύβοια: 39χρονος επιτέθηκε στη μητέρα του και στη γιαγιά του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτός από τις συγγενείς του, ο άνδρας επιτέθηκε και στους αστυνομικούς, οι οποίοι προσπάθησαν να τον συλλάβουν.

-

Δεν σταματούν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην Εύβοια, νέο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 25ης Μαρτίου σε χωρίο του Νομού.

Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο evima.gr, ένας άνδρας 39 ετών για άγνωστο λόγο χτύπησε την μητέρα του ενώ παράλληλα πήγε στο σπίτι της ηλικιωμένης γιαγιάς του στη Βόρεια Εύβοια προκαλώντας ζημιές.

Αμέσως ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές του και στην προσπάθειά τους να τον συλλάβουν ο 39χρονος τους επιτέθηκε λεκτικά, ενώ παράλληλα αρνήθηκε την συλληψή του.

Ο δράστης θα οδηγηθεί στα Δικαστήρια Χαλκίδας με την κατηγορία για ενδοοικογενειακή βία, φθορά ιδιοκτησίας και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.