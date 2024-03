Σάμος

Φρίκη στην Ικαρία: Κρέμασαν κατσίκα σε δέντρο (βίντεο)

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο φαίνεται μια κατσίκα νεκρή να είναι κρεμασμένη σε ενα δέντρο. Οι εικόνες είναι σκληρές.

Ακόμη ένα περιστατικό κακοποίησης ζώου έρχεται στο φώς της δημοσιότητας.

Σε βίντεο που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται μια κατσίκα νεκρή να την έχουν κρεμάσει από ένα δέντρο.

Όπως είναι φυσικό, η αγανάκτηση ξεχειλίζει ενώ πολλοί από τους χρήστες των social media καταδικάζουν την αποτρόπαια πράξη και ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του δράστη ή των δραστών.

Κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τι οδήγησε τον δράστη σε κάτι τόσο αποτρόπαιο. Κάποιοι χρήστες μάλιστα γράφουν πως ίσως πρόκειται για πράξη εκδίκησης ανάμεσα σε ιδιοκτήτες αμνοεριφίων.

Όπως αναφέρει στο post ο χρήστης που έκανε γνωστό το γεγονός, «πιάσαμε πάτο».