Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το μηχάνημά του

Τη ζωή του έχασε ένας άνδρας, ενώ έκανε αγροτικές εργασίες στο χωράφι του, στην Πιερία.

Τραγωδία σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στον οικισμό Παλαιό Κεραμίδι στην Πιερία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 14:00, γεωργικός ελκυστήρας που οδηγούσε 70χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 70χρονου.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κατερίνης.

