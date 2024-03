Εύβοια

Εργατικό δυστύχημα στην Χαλκίδα

Μπουκαπόρτα καραβιού καταπλάκωσε εργαζόμενο.

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (30/3) στα Ναυπηγεία Χαλκίδας στην Εύβοια, με έναν άνδρα να χάνει την ζωή του.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, λίγο πριν τις 16:00, για άγνωστο λόγο εξάρτημα από την μπουκαπόρτα του καραβιού όπου εργαζόταν ο άτυχος άνδρας έσπασε, με αποτέλεσμα να πέσει και να τον καταπλακώσει.

Μάταια συνάδελφοι προσπάθησαν να τον απομακρύνουν όμως ήταν ήδη αργά. Άμεσα κλήθηκε στο σημείο το Λιμεναρχείο και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας, όπου απεγκλώβισαν τη σορό του άνδρα. Πρόκειται για εργαζόμενο περίπου 40 ετών.

Την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε το Λιμεναρχείο Χαλκίδας.

