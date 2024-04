Δωδεκανήσα

Κως: η ποινή για την οικιακή βοηθό που δολοφόνησε κατάκοιτη γυναίκα

Ποια είναι η ποινή που επέβαλε το δικαστήριο στη γυναίκα που έπνιξε την κατάκοιτη γυναίκα που φρόντιζε.

Ποινή κάθειρξης 15 ετών επέβαλε σήμερα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω στην 45χρονη οικιακή βοηθός Φ. Φ. του Σ., κάτοικο Καλυθιών που δολοφόνησε την 75χρονη κατάκοιτη και μη αυτοεξυπηρετούμενη Φλώρα Καζέλλη του Παναγιώτη στην οικία της στις Καλυθιές.

Η κατηγορούμενη, επικαλέστηκε νοσηρή διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών ζητώντας μη καταλογισμό της κατηγορίας που της έχει απαγγελθεί.

Σημειώνεται ότι η προσωρινή κράτηση της τελευταίας έχει παραταθεί μέχρι την 21η Μαΐου 2024.

Η 45χρονη ζήτησε να της αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός τονίζοντας πως η πράξη δεν καταλογίζεται στον δράστη, αν, όταν τη διέπραξε, λόγω νοσηρής διατάραξης των πνευματικών λειτουργιών ή διατάραξης της συνείδησης και πως η ίδια δεν είχε την ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης της ή να ενεργήσει σύμφωνα με την αντίληψή της για το άδικο αυτό.

Ως νοσηρή διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών νοείται κάθε μορφής παραφροσύνη ή φρενοπάθεια ή ολιγοφρενία, που προέρχεται από παθολογική κατάσταση του εγκεφάλου, ενώ ως διατάραξη της συνείδησης νοείται κάθε μορφής ψυχική διατάραξη, η οποία δεν συνδέεται με παθολογική κατάσταση του εγκεφάλου, εμφανίζεται σε ψυχικώς υγιή άτομα και είναι από τη φύση της παροδική.

Οπως έγραψε η «δημοκρατική», η 45χρονη έχει ομολογήσει την δολοφονία 4 ατόμων που φρόντιζε και την απόπειρα δολοφονίας του παιδιού της σε ηλικία ενός έτους.

Οι δικογραφίες που αφορούν στα υπόλοιπα εγκλήματα εκκρεμούν αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία επαρκή εις βάρος της 45χρονης που πάσχει από ψυχική νόσο και είχε προβάλει τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού λόγω σχιζοφρένειας.

Το δικαστικό συμβούλιο, κάνοντας δεκτή σχετική εισαγγελική εισήγηση, έκρινε πως είχε επηρεασμένη την ικανότητα να αντιληφθεί τον άδικο χαρακτήρα των πράξεών της και να ενεργήσει αναλόγως αλλά δεν την είχε απωλέσει πλήρως, δεν είχε απωλέσει πλήρως την ικανότητα να αντισταθεί στην παρόρμησή της, δεν είχε πλήρως αλλοιωμένο επίπεδο συνείδησης, δεν βρισκόταν σε κατάσταση πλήρους σύγχυσης ή διέγερσης σε υψηλό βαθμό.

Για τη δολοφονία της 75χρονης κατάκοιτης Φλώρας Καζέλλη στις 21-11-2022, υποστήριξε η κατηγορούμενη ότι την αγαπούσε πολύ και τη λυπούσε το γεγονός ότι συνέχεια ούρλιαζε από τους πόνους.

Εκείνο το βράδυ, όπως είπε, ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι και κοιμόταν ανήσυχα. Όπως ισχυρίστηκε στην απολογία της, τις πρώτες πρωινές ώρες, περίπου λίγο μετά τις 6:30 άκουγε συνεχώς μια φωνή να της λέει «λύτρωσέ την, λύτρωσέ την, υποφέρει» και ξεκίνησε να βλέπει και σκιές να περιφέρονται στο χώρο.

Οι φωνές, όπως είπε, της ζητούσαν να λυτρώσει την 75χρονη.

Έτσι, την πλησίασε στο κρεβάτι, έβαλε το χέρι της στο στόμα της ηλικιωμένης και στη συνέχεια της έκλεισε τη μύτη με σκοπό να την πνίξει κι επειδή η 75χρονη κουνούσε τα χέρια της, έπιασε ένα μαξιλάρι και ολοκλήρωσε την πράξη της, όπως περιέγραψε.

Όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί κάλεσε η ίδια την Αστυνομία.

Ισχυρίστηκε ότι ήταν σε απόλυτο σοκ και πολύ φοβισμένη, δεν μπορούσε να καταλάβει τι είχε γίνει και ανέφερε πως όταν έδωσε την πρώτη της κατάθεση στην Αστυνομία ήταν σε πανικό και αναίρεσε τον ισχυρισμό της ότι την σκότωσε επειδή δεν την άφησε να κοιμηθεί.

Κατά την απολογία της αναφέρθηκε στο 21 ετών σήμερα παιδί της, λέγοντας ότι παντρεύτηκε σε μικρή ηλικία και επειδή δεν ήταν εύκολο να διαχειριστεί την μητρότητα σε τόσο νεαρή ηλικία αποπειράθηκε να πνίξει το παιδί σε ηλικία μόλις ενός έτους, λόγω των έντονων ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, τη στιγμή εκείνη άκουγε συνεχώς φωνές, πράγμα που την έκανε να χάνει τα λογικά της.

Όταν συνειδητοποίησε την πράξη της, όπως υποστήριξε, κάλεσε η ίδια την Αστυνομία στο σπίτι.

Μετά απ΄αυτό νοσηλεύτηκε για αρκετά χρόνια στο Ψυχιατρείο της Λέρου όπου ελάμβανε πάρα πολύ δυνατή φαρμακευτική αγωγή. Μετά από αρκετά χρόνια βγήκε από το Ψυχιατρείο της Λέρου, θεωρώντας οι θεράποντες ιατροί της αλλά και η ίδια ότι είχε ξεπεράσει τα ψυχολογικά της προβλήματα.

dimokratiki.gr

