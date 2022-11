Δωδεκανήσα

Ρόδος: Οικιακή βοηθός έπνιξε την ηλικιωμένη που φρόντιζε

«Ελάτε γιατί την έπνιξα», ήταν τα λόγια της δράστιδος που πήρε τηλέφωνο την Άμεση Δράση.

(εικόνα αρχείου)

Σοκ έχει προκαλέσει στη Ρόδο η δολοφονία μας κατάκοιτης ηλικιωμένης από την οικιακή της βοηθό, σήμερα το πρωί, στις Καλυθιές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η οικιακή βοηθός περίπου 45 ετών που φρόντιζε την ηλικιωμένη η οποία αντιμετώπιζε ψυχολογικά και κινητικά προβλήματα και δεν ήταν αυτοεξυπηρετούμενη, τηλεφώνησε το πρωί στους αστυνομικούς λέγοντάς τους «Ελάτε γιατί την έπνιξα».

Αμέσως έσπευσαν στο σημείο οι αστυνομικοί, οι οποίοι βρήκαν νεκρή την κατάκοιτη γυναίκα και την 45χρονη να παραμένει στο σημείο, την οποία και συνέλαβαν.

Η άτυχη γυναίκα, περίπου 75 ετών, είχε ένα παιδί το οποίο φιλοξενείται σε ίδρυμα. Την υπόθεση χειρίζεται το ΑΤ Αρχαγγέλου με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Πηγή: dimokratiki.gr

