Εύβοια

Χαλκίδα: Αυτοκίνητο χτυπάει δικυκλιστή και τον αφήνει αβοήθητο (βίντεο - ντοκουμέντο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ιλιγγιώδη ταχύτητα έφυγε το αυτοκίνητο που χτύπησε μηχανάκι, εγκαταλείποντας τον οδηγό στον δρόμο.

-

Σοκ προκαλεί το βίντεο – ντοκουμέντο που κατέγραψε τη σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή, με τον οδηγό να εγκαταλείπει τον μοτοσικλετιστή στο σημείο και να φεύγει με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 20 Μαρτίου, το βράδυ. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής στον σβέρκο και στο γόνατο.

«Με εγκατέλειψε υπάρχει βίντεο από μαγαζί δίπλα, η αστυνομία απ΄ότι βλέπω δεν ασχολείται... Εγώ ήμουν με μία βέσπα με ένα Beverly τρακοσάρι, ανέβαινα την Αλιβερίου και στο 12ο το σχολείο βγήκε Peugeot μαύρο 206 απ΄ότι θυμάμαι καλά γιατί υπάρχει και βίντεο...Με χτυπάει και με εγκατέλειψε. Από τότε δεν έχω βρει άκρη... Πήγα το βράδυ στο νοσοκομείο, δεν κάλεσε εκείνη την ώρα ασθενοφόρο, ήρθε η αστυνομία, ήρθε η Τροχαία, κατέγραψε το συμβάν και μετά από 2 ώρες πήγα στο νοσοκομείο γιατί πόναγε πολύ το γόνατο μου και ο σβέρκος μου. Και βέβαια την άλλη μέρα όλο μου το σώμα με τέτοιο κρότο που έφαγα. Αυτό έγινε Τετάρτη βράδυ 9 η ώρα. Εγώ απλά σας λέω δεν βρίσκω άκρη με κανέναν πλέον... Εγώ από την έρευνα που έχω κάνει μόνος μου μαζί με την οικογένεια μου και τα παιδιά μου το μόνο που ξέρω είναι ότι κατέβαινε την Αλιβερίου δεν πήγε στον Βέλλιο κάτω, έστριψε αριστερά, βγήκε στον Παπακυριακού, ο Παπακυριακού δεν μου δίνει τις κάμερες, δηλαδή να του πω να πάρουμε μόνο την πινακίδα... Η αστυνομία τώρα με κοροϊδεύει, έχω πάει τρεις μέρες συνεχόμενα εκεί. Μου λέει "θέλουμε να πάρουμε χαρτί από το νοσοκομείο" και τους λέω "ρε παιδιά ήρθε εκεί ο Κώστας ο αστυνόμος που τον είδα και σήμερα... Ήρθε εκεί το κατέγραψε, είδε ότι έγινε. Και πέρασε μετά από 30 δευτερόλεπτα, ήτανε 4 άτομα μέσα και τους σταμάτησα... Και λέω "παιδιά με τρακάρε ένα Peugeot μαύρο και έφυγε". Με χτύπησε με τουλάχιστον 60 - 70 χιλιόμετρα... Δεν έχει βρεθεί... Πέρασε από τον Παπακυριακού, κατέβηκε όπως είναι την Αλιβερίου, έκανε αριστερά πήγε στον Παπακυριακού έστριψε δεξιά, γιατί πήγα στους ταξιτζήδες στα ΚΤΕΛ, έψαξα όλα τα αυτά τα τετράγωνα γύρω γύρω...», δήλωσε ο τραυματίας στο eviazoom.gr.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: 13χρονος “έφυγε” νικημένος από τον καρκίνο

Καβάλα: κορίτσι τραυματίστηκε σε παιδική χαρά (εικόνες)

Μανώλης Μαυρομμάτης: έκκληση για αίμα από τον γιο του